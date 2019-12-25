Петербургские школьники подали почти 2 тысячи апелляций по результатам ЕГЭ

При этом из почти 2000 рассмотренных апелляционных жалоб удовлетворено 470.

В среду, 5 августа, стало известно о том, что в Петербурге по результатам ЕГЭ подали почти две тысячи апелляций. Об этом заявил заместитель председателя конфликтной комиссии Петербурга Александр Федосов.

Конфликтная комиссия Петербурга приняла 1 911 апелляцию по несогласию с результатами ЕГЭ. В список попали практически все предметы. Исключение — биология и иностранные языки. Согласно подсчетам, на каждые 40 школьников приходится одна апелляция.

Предполагаю, что к концу апелляционного периода мы побьем рекорд по абсолютному количеству апелляций. Александр Федосов.

По словам специалистов, большое количество апелляций связано с тем, что выпускники и их родители осознанно доверяют работе экспертов.

Ранее мы сообщали о том, что максимальный балл на ЕГЭ в Петербурге получили больше 600 человек.

Фото:Piter.TV