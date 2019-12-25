В среду, 5 августа, стало известно о том, что максимальный балл на ЕГЭ в Петербурге получили больше 600 человек. Об этом заявила председатель Государственной экзаменационной комиссии Петербурга Ирина Асланян.
По данным аналитиков, в этом году соответствующий экзамен на 100 баллов сдали 627 петербургских школьников.ОтмечаетсЯ, что это на 64 человека больше, чем в 2019 году.
В этом году заметное увеличение хороших результатов зафиксировано по таким предметам, как история, география, обществознание и литература.
Ранее мы сообщали о том, что суд оштрафовал двух петербуржцев за шпаргалки на ЕГЭ.
Фото:Piter.TV
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