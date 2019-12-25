Это на 64 больше, чем в прошлом году.

В среду, 5 августа, стало известно о том, что максимальный балл на ЕГЭ в Петербурге получили больше 600 человек. Об этом заявила председатель Государственной экзаменационной комиссии Петербурга Ирина Асланян.

По данным аналитиков, в этом году соответствующий экзамен на 100 баллов сдали 627 петербургских школьников.ОтмечаетсЯ, что это на 64 человека больше, чем в 2019 году.

В этом году заметное увеличение хороших результатов зафиксировано по таким предметам, как история, география, обществознание и литература.

Ранее мы сообщали о том, что суд оштрафовал двух петербуржцев за шпаргалки на ЕГЭ.

Фото:Piter.TV