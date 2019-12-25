Суд оштрафовал двух петербуржцев за шпаргалки на ЕГЭ

Штраф составил 3 тыс. рублей.

Суды Петербурга рассмотрели несколько дел, связанных с нарушениями процедуры проведения ЕГЭ. Двух горожан привлекли к ответственности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Один из нарушителей, житель Калининского района, во время ЕГЭ по истории 13-го июля 2020 имел при себе шпаргалку. Петербуржец признал свою вину.

Другой мужчина, признанный виновным в Василеостровском районе, имел при себе мобильный телефон на экзамене по русскому языку 21-го июля.

Обоим нарушителям назначили штраф в 3 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Петербурге более 600 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ.

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