Суд оштрафовал двух петербуржцев за шпаргалки на ЕГЭ

Суды Петербурга рассмотрели несколько дел, связанных с нарушениями процедуры проведения ЕГЭ. Двух горожан привлекли к ответственности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Один из нарушителей, житель Калининского района, во время ЕГЭ по истории 13-го июля 2020 имел при себе шпаргалку. Петербуржец признал свою вину.
Другой мужчина, признанный виновным в Василеостровском районе, имел при себе мобильный телефон на экзамене по русскому языку 21-го июля.
Обоим нарушителям назначили штраф в 3 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что в Петербурге более 600 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ.
Фото: pixabay.com
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