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Суд оштрафовал двух петербуржцев за шпаргалки на ЕГЭ
Сегодня, 17:19
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Суд оштрафовал двух петербуржцев за шпаргалки на ЕГЭ

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Штраф составил 3 тыс. рублей.

Суды Петербурга рассмотрели несколько дел, связанных с нарушениями процедуры проведения ЕГЭ. Двух горожан привлекли к ответственности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Один из нарушителей, житель Калининского района, во время ЕГЭ по истории 13-го июля 2020 имел при себе шпаргалку. Петербуржец признал свою вину.

Другой мужчина, признанный виновным в Василеостровском районе, имел при себе мобильный телефон на экзамене по русскому языку 21-го июля. 

Обоим нарушителям назначили штраф в 3 тыс. рублей. 

Ранее стало известно, что в Петербурге более 600 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ. 

Фото: pixabay.com 

Теги: егэ, шпаргалка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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