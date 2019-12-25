В Петербурге более 600 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ

При этом, цифры еще не окончательные, потому что еще не известны результаты по иностранным языкам и биологии.

В этом году 615 петербургских школьников получили 100 баллов по ЕГЭ. Об этом сообщила врио главы комитета по образованию, председатель Государственной экзаменационной комиссии Ирина Асланян.

При этом, цифры еще не окончательные, потому что еще не известны результаты по иностранным языкам и биологии. Но уже сейчас количество стобалльников выше, чем за весь период прошлого года.

При этом, родители просили пересмотреть результаты ЕГЭ по химии, так как задания были повышенной сложности.

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы.

Фото: pixabay