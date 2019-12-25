Минимальный балл по русскому языку, литературе и географии установят на уровне 40 баллов.

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Не ниже значений, установленных согласно приложению. цитата из документа

В приложении указано, что минимальный балл по русскому языку, литературе и географии установят на уровне 40 баллов, по математике, физике, биологии и химии - 39 баллов, по обществознанию - 45 баллов, по истории - 35, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям - 44, по иностранным языкам - 30.

Ранее мы писали, что результаты ЕГЭ по химии требуют отменить из-за сложности. В Рособрнадзоре несогласны. Авторы петиции и подписавшиеся под ней считают, что задания единого школьного госэкзамена по химии в 2020 году были чересчур сложными. В данный момент подписи под петицией поставили более тысячи человек.