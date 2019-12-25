В Петербурге по решению суда отремонтируют аварийную школу на Васильевском острове

Здание школы без ремонта с 1953 года.

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга подала иск с требованием провести капитальный ремонт здания школы на Железноводской улице, закрытой из-за аварийного состояния. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Здание школы, расположенной на Железноводской улице, не подвергалось капитальному ремонту с момента постройки в 1953 году. Проверка прокуратуры выявила многочисленные нарушения технического состояния, из-за которых образовательный процесс был прекращён.

По данным надзорного органа, ещё в 2024 году была разработана проектная документация на капитальный ремонт объекта. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, однако работы так и не начались — финансирование не было выделено.

В результате бездействия ответственных лиц здание продолжает разрушаться, что, по мнению прокуратуры, нарушает право местных школьников на доступ к безопасному и качественному образованию.

По итогам проверки прокуратура направила иск в суд, требуя обязать органы исполнительной власти города обеспечить проведение капитального ремонта. Исковое заявление уже принято к производству.

Рассмотрение дела начнётся после получения судом всех необходимых материалов и заключений экспертов.

Фото: Piter.TV