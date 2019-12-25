Штрафы за препятствие капремонту могут ввести в Петербурге

Власти Петербурга предложили ввести штрафы за препятствия проведению капитального ремонта в жилых зданиях. Соответствующий законопроект размещен на сайте городского правительства для публичного обсуждения.
Необходимость изменений обосновывается возможным возникновением чрезвычайных ситуаций, связанных с задержками ремонтных работ. Авторы инициативы подчеркивают, что несоблюдение сроков капремонта повышает риски аварийных случаев в жилом секторе.
Разработчики документа выделяют проблему отсутствия четких правовых механизмов воздействия на собственников помещений, препятствующих выполнению работ. В проекте предусмотрены санкции в виде административных штрафов следующим категориям нарушителей:
граждане — до 5 тысяч рублей;
должностные лица — до 20 тысяч рублей;
юридические лица — до 60 тысяч рублей.
Среди оснований для наказания называется воспрепятствование допуску подрядчиков к квартирам, техническим помещениям и инженерным коммуникациям, что фактически останавливает ход ремонта.
Официальные данные демонстрируют масштаб проблемы: в текущем году зарегистрировано 244 инцидента, когда капитальный ремонт был сорван именно из-за препятствий со стороны жильцов или управляющих компаний. Эти ситуации привели к затягиванию графика ремонтов и угрозе ухудшения состояния зданий, лифтового оборудования и иных важных систем жизнеобеспечения.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все