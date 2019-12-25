Штрафы за препятствие капремонту могут ввести в Петербурге

Разработчики документа выделяют проблему отсутствия четких правовых механизмов воздействия на собственников помещений, препятствующих выполнению работ.

Власти Петербурга предложили ввести штрафы за препятствия проведению капитального ремонта в жилых зданиях. Соответствующий законопроект размещен на сайте городского правительства для публичного обсуждения.

Необходимость изменений обосновывается возможным возникновением чрезвычайных ситуаций, связанных с задержками ремонтных работ. Авторы инициативы подчеркивают, что несоблюдение сроков капремонта повышает риски аварийных случаев в жилом секторе.

Разработчики документа выделяют проблему отсутствия четких правовых механизмов воздействия на собственников помещений, препятствующих выполнению работ. В проекте предусмотрены санкции в виде административных штрафов следующим категориям нарушителей:

граждане — до 5 тысяч рублей;

должностные лица — до 20 тысяч рублей;

юридические лица — до 60 тысяч рублей.

Среди оснований для наказания называется воспрепятствование допуску подрядчиков к квартирам, техническим помещениям и инженерным коммуникациям, что фактически останавливает ход ремонта.

Официальные данные демонстрируют масштаб проблемы: в текущем году зарегистрировано 244 инцидента, когда капитальный ремонт был сорван именно из-за препятствий со стороны жильцов или управляющих компаний. Эти ситуации привели к затягиванию графика ремонтов и угрозе ухудшения состояния зданий, лифтового оборудования и иных важных систем жизнеобеспечения.

Фото: Piter.TV