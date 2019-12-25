В Петербурге по подозрению в вымогательстве задержали четверых сотрудников МВД

Подозреваемые потребовали от двух молодых людей 17 и 18 лет, которые искали на улице "закладки" наркотиков, деньги.

В Петербурге по подозрению в вымогательстве задержали четверых сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД

Подозреваемые потребовали от двух молодых людей 17 и 18 лет, которые искали на улице "закладки" наркотиков, деньги. За это их пообещали не привлекать к ответственности. После передачи требуемой суммы молодых людей отпустили. Родственники одного из петербуржцев обратились в управление Собственной Безопасности ГУ МВД.

В настоящее время проводится служебная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе Следкома уточнили, что возбуждено два уголовных дела: за похищение человека (полицейские возили молодых людей на автомобиле, пока те не передали деньги) и за вымогательство.

Ранее стало известно, что в Петербурге подписан приказ о наказании 18 сотрудников экономической полиции.

Фото: Piter.tv