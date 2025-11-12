В Петербурге по делу о медицинской коррупции требуют изъять 228 млн рублей

Доходы фигуранта и его семьи, по данным следствия, явно не соответствовали расходам.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству иск об изъятии в доход государства имущества бывшего генерального директора НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина Александра Чернявского. Общая сумма требований превышает 228,3 миллиона рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В отношении Чернявского возбуждено дело по факту получения взятки за систематическое заключение госконтрактов на поставку медицинского оборудования и расходных материалов, а также легализацию полученного дохода. Фигурант не указывал достоверные сведения о доходах и не отражал информацию о сделках по приобретению ценных бумаг. В ходе проверки установлено, что доходы Чернявского и его семьи явно не соответствовали расходам.

Суд решит, подлежит ли изъятию имущество подозреваемого общей стоимостью 150,4 миллиона рублей, ценные бумаги на 23,7 миллиона, инвестиционные паи на 11,7 миллиона, 29,1 миллиона наличных средств, 10,5 миллиона на банковских счетах, а также пять пар часов на 837,6 тысячи рублей, монеты на 1,7 миллиона, слиток металла желтого цвета за 435,5 тысячи и зажим для галстука за 22,5 тысячи рублей.

Сам НМИЦ имени Мешалкина расположен в Новосибирске, однако Чернявский зарегистрирован в Петербурге, поэтому иск подали по месту его жительства. В августе прошлого года Басманный суд Москвы отправил бывшего гендиректора в СИЗО. Тогда сообщалось, что он вместе со своим заместителем получал деньги от руководителей фирм за заключение госконтрактов.