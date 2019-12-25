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В Петербурге установят новые светофоры на 28 адресах
Сегодня, 13:47
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В Петербурге установят новые светофоры на 28 адресах

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Работы проведут в течение текущего года.

В Петербурге готовятся установить новые светофорные объекты, в текущем году светофоры появятся еще на 28 адресах, сообщили в пресс-службе КРТИ.

Уже установили четыре светофорных поста на Гладышевском проспекте, на перекрестке улицы Шамшева и Большого проспекта Петроградской стороны и на Дальневосточном проспекте в двух точках. Вскоре за их подключение возьмется "Ленэнерго".

Также в городе готовятся установить светофоры на следующих адресах:

Ранее в КРТИ показали ход реконструкции Лиговского путепровода.

Фото: Piter.TV

Теги: крти, светофор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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