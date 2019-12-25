В КРТИ показали ход реконструкции Лиговского путепровода

На объекте монтируют металлоконструкции пролетного строения путепровода, бетонируют опоры.

В Красносельском районе Петербурга продолжается реконструкция Лиговского путепровода. Как рассказали в пресс-службе КРТИ 5 июня, рабочие ООО "СК "Орион плюс" монтируют металлоконструкции пролетного строения путепровода, бетонируют несколько опор и устанавливают подпорные стеки.

Также на объекте выносят инженерные сети и устраивают дорожную одежду на Таллинском шоссе и на пересечении проспектов Маршала Жукова и Ветеранов. Работы внесли изменения в автомобильное движение по путепроводу на участке от дома №155 по Таллинскому шоссе до улицы Стойкости. Транспорт может пользоваться лишь одной полосой движения в каждую из сторон до 22 июля.

Сроки окончания работ остаются прежними – до 30 октября 2021 года.

Ранее мы писали, что в КРТИ определились с подрядчиком на реконструкцию надземных пешеходных переходов на Пулковском шоссе.

Фото: пресс-служба КРТИ