В Петербурге планируют запретить запуск воздушных шаров

Власти города объяснили такое решение заботой об окружающей среде.

Власти Петербурга выдвинули предложение о запрете на запуск воздушных шаров на территории города в комитете по природопользованию. Причинами такого решения заинтересовался читатель Spb.aif.ru.

Как пояснили в издании, ссылаясь на чиновников Смольного, воздушные шары наносят вред экологи после того, как они падают на землю. Они не только входят в число медленно разлагающихся отходов, но и являются угрозой для животных, которые могут задохнутся, случайно заглотив сдутый шар. Самой большой проблемой считаются светошары, поскольку в них есть батарейки, которые относятся к отходам 2-ого класса опасности.

Власти отмечают, что каждый июнь в сезон выпускных в небо над Петербургом улетают около 2,5 тыс. шаров. В Смольном посоветовали горожанам создавать атмосферу праздника другими способами – например, с помощью шоу мыльных пузырей, запуска воздушных змеев, танцевальных и песенных флешмобов, зажжения свечей, высадки деревьев.

Издание добавило, что, несмотря на дискуссии, запрет на запуск шаров ещё окончательно не принят городскими властями.

Ранее мы сообщили о том, что расходы на строительство метро в Петербурге в 2023 могут урезать в 2 раза.

Фото: Pxhere