В Петербурге планируют закупить все лекарства к середине мая

Общий объем средств, выделенных на закупку лекарств, составляет 16 млрд рублей.

К середине мая в Петербурге планируется завершить все закупочные процедуры по лекарственным препаратам. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

По словам Сараны, лекарственные препараты будут по прежней цене. Он добавил, что "на всякий случай проводим закупочные мероприятия именно сейчас, мы добрали людей для того, чтобы где-то к середине мая закончить полностью все закупочные процедуры".

Кроме этого, Сарана заявил, что общий объем средств, выделенных на закупку лекарств, составляет 16 млрд рублей. При этом на данный момент сумма заключенных контрактов составляет уже 8 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что прокурор потребовал обеспечить петербурженку с сахарным диабетом необходимыми лекарствами. В ходе проверки удалось выяснить, что уже несколько месяцев женщина не может получить жизненно-важные лекарства.

Фото: Piter.tv

