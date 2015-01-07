В Петербурге планируют сократить сроки отключения горячей воды

Вице-губернатор Сергей Дрегваль напомнил, что ситуации, когда отключают горячую воду на две недели для диагностики, а затем продлевают срок еще на полмесяца для устранения дефектов, недопустимы.

Во вторник, 30 марта, вице-губернатор Сергей Дрегваль провел заседание межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона и поручил ведущим теплоснабжающим организациям Петербурга сократить сроки отключения горячей воды летом.

По мнению чиновника, недопустимо оставлять горожан без горячей воды более, чем на две недели, сообщает Смольный. Кроме того, ресурсоснабжающие организации отчитались о промежуточных итогах отопительного сезона и рассказали о планах по подготовке к следующей зиме.

По словам главы ГУП "ТЭК СПб" Ивана Болтенкова, предприятие прошло зиму в штатном режиме. Отмечается, что были задействованы 169 аварийно-восстановительных бригад общей численностью более тысячи человек. Время работ по ликвидации дефектов на трубах сократилось с 5,7 до 5,5 часа.

Сотрудники АО "Теплосети" тоже сократили время устранения последствий аварий с 7,5 до 7,2 часа. Число аварийных ситуаций на сетях "Петербургтеплоэнерго" остается минимальным благодаря качественной подготовке труб в межотопительный период.

Ранее мы писали, что отопительный сезон в Петербурге может завершиться в конце апреля.

Фото: pixabay