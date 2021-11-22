В Петербурге планируют расширить список льготников с правом на бесплатную парковку

Напомним, что на данный момент платная парковка бесплатна для ветеранов ВОВ, многодетных семей, бывших узников концлагерей и владельцев электромобилей.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков провел прямую линию, в ходе которой был обсужден вопрос о расширении списка льготников с правом на бесплатную парковку. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" сегодня, 24 августа.

Сегодня по поручению губернатора планируем расширение перечня. Список дополнят Герои РФ, Герои СССР, Герои труда и еще ряд категорий людей, удостоенных различных государственных наград – в том числе, и в рамках Специальной военной операции. Это постановление должно выйти точно до конца года. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Напомним, что на данный момент платная парковка бесплатна для ветеранов ВОВ, многодетных семей, бывших узников концлагерей и владельцев электромобилей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге с 1 сентября стартует прием заявок на получение парковочного разрешения жителей Васильевского острова.

Фото: Piter.TV