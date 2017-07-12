В Петербурге с 1 сентября стартует прием заявок на получение парковочного разрешения жителей Васильевского острова

Заявку получится подать через любой МФЦ Петербурга или "Госуслуги".

С 1 сентября начинается прием заявок на получение парковочного разрешения жителей Василеостровского района. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок" сегодня, 24 августа.

Заявку получится подать через любой МФЦ Петербурга или "Госуслуги", что подтвердили в Комитете по транспорту.

Разрешение могут оформить собственники жилого помещения, которое расположено в зоне платной парковки, и лицо, зарегистрированное в таком жилом помещении. На одну квартиру предусмотрено не более двух парковочных разрешений.

Срок действия разрешения – от года до трех лет, а стоимость – от 1800 до 5400 рублей (в зависимости от выбранного срока).

Напомним, что на Васильевском острове платная парковка заработает с 1 ноября.

Ранее мы рассказывали о том, что около "Удельной" построят перехватывающую парковку.

Фото: Piter.TV