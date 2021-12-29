В Петербурге планируют построить второй концертный зал. Инвестором хочет стать ВТБ

Договор о намерениях будет подписан в течение месяца.

Стало известно, что в Петербурге появится еще один концертный зал. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что инвестором проекта намерен стать президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Беглов сообщил, что это будет настоящий подарок горожанам, потому что "один концертный зал на пятимиллионный город — это мало".

Отмечается, что договор о намерениях будет подписан в течение месяца.

Ранее в Сестрорецке ввели в эксплуатацию все четыре корпуса больницы №40. Подрядчик ООО "Сотэкс" получил разрешение на ввод административного, реабилитационного, патологоанатомического корпусов и гаража.

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