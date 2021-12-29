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В Сестрорецке ввели в эксплуатацию все четыре корпуса больницы №40
Сегодня, 18:41
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В Сестрорецке ввели в эксплуатацию все четыре корпуса больницы №40

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Подрядчик ООО "Сотэкс" получил разрешение на ввод административного, реабилитационного, патологоанатомического корпусов и гаража.

В Сестрорецке завершилась реконструкция городской больницы №40 – введены в эксплуатацию все четыре корпуса. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург"

В административном корпусе специалисты обустроили конференц-зал, служебные кабинеты, подъемники и санузлы для маломобильных граждан, лифт для персонала и посетителей. 

В реабилитационном корпусе находится стоматологический кабинет, отделение гипербарической оксигенации и небольшое кафе. 

В патологоанатомическом корпусе подрядчик обновил лифты и холодильник. Кроме того, в корпусе улучшили условия для проведения экспертиз и исследований. 

В гараже же обосновались мастерские, помещения для хранения оборудования и 32 машиноместа. 

В этом году ремонт ждет еще 81 поликлинику.  В 2023 году работы проведут на 74 объектах. Еще 11 поликлиник приведут в порядок через четыре года. На эти цели власти Петербурга выделили 5,8 млрд рублей из городского и федерального бюджета.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: больница 40, реконструкция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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