В Петербурге планируют открыть музей истории Голландской церкви

Культурное пространство создадут на Невском проспекте, 20.

В Петербурге в 2024 году откроется музей истории Голландской церкви. Он разместится в здании на Невском проспекте, 20. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Ранее в Доме голландской реформатской церкви находился отдел литературы по искусству и музыке "НевскийART" Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского, он располагался на первом этаже.

На первом этаже здания откроют музей истории голландской церкви, которая находилась на Невском, 20, два столетия назад. В большом зале будут проводить выставки, концерты и творческие встречи. Здесь же появится место для кофе-брейка.

Ремонтные работы специалисты должны сдать к концу 2023 года. В начале 2024 года в Доме голландской реформатской церкви появится культурное пространство.

Ранее на Piter.tv: в галерее "Свиное рыло" откроется традиционная "Женская выставка".

Фото: Петербургский дневник