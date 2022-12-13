В галерее "Свиное рыло" откроется традиционная "Женская выставка"

Посетители смогут увидеть работы сразу нескольких художниц.

Вечером среды, 1 марта, в галерее "Свиное рыло" на набережной Фонтанки откроется уже ставшая традиционной "Женская выставка". Афишу мероприятия разместили в соцсетях галереи.

На выставке, приуроченной к Международному женскому дню, будут представлены работы Алины Копейкиной, Алины Путятиной, Марии Любичевой, Лидии Гордеенко, Ларисы Голубевой, Татьяны Казанской, Елизаветы Бенк и других художниц. Открытие пройдёт в 18:00.

Добавим, что впервые "Свиное рыло" представило "Женскую выставку" в 2017 году.

Ранее мы сообщили о том, что в "Манеже" продлили часы работы, чтобы горожане смогли увидеть выставку "Первая позиция. Русский балет".

Фото: ВКонтакте / СВИНОЕ РЫЛО музей современного искусства (автор картины − Алина Копейкина)