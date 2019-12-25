В Петербурге планируют сократить число тубдиспансеров

В комздраве считают, что сейчас их избыточное количество.

В Петербурге планируют сократить количество противотуберкулезных диспансеров. Об этом сказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передал телеканал "Санкт-Петербург".

По словам чиновника, это связано со снижением количества пациентов. На данный момент в 13 учреждениях занято от 16 до 140 мест. Диспансеры хотят объединить в межрайонные учреждения и создать единое юридическое лицо.

На наш взгляд, это приведёт к существенному упрощению организации медицинской помощи, к прозрачности учёта пациентов с туберкулёзом, а кроме того, естественно, по нашим расчётам, существенно, без вреда доступности качественной медицинской помощи, снизит затраты на поддержание, на наш взгляд, избыточной сети. Дмитрий Лисовец.

Ранее Piter.tv писал о том, что тубдиспансер №17 во Фрунзенском районе могут реорганизовать.

Фото: Piter.tv