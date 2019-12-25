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Тубдиспансер №17 во Фрунзенском районе могут реорганизовать
Сегодня, 14:07
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Тубдиспансер №17 во Фрунзенском районе могут реорганизовать

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Коллектив обеспокоен возможными переменами, из-за которых оказание помощи жителям Фрунзенского района может ухудшиться.

Противотуберкулезный диспансер №17 во Фрунзенском районе хотят "реорганизовать". Власти собираются организовать его переезд в Городской противотуберкулезный диспансер и передать здание РПЦ, что по факту означает ликвидацию районного учреждения. На проблему обратила внимание депутат Госдумы Оксана Дмитриева и обратилась к губернатору Александру Беглову.

Сотрудники тубдиспансера считают, что данная "реорганизация" станет фактической ликвидацией медицинского учреждения и уничтожением достойного коллектива, в котором трудятся более ста человек, обладающих огромным опытом и высочайших уровнем квалификации.

пишет Оксана Дмитриева.

Депутат обращает внимание на то, что переезд "уплотнит" тубдиспансеры Московского и Фрунзенского районов. В РПЦ при этом не настаивают на передаче здания. Парламентарий считает, что переезд целесообразен только в том случае, если будет построено новое здание, участок под которое выделялся еще в 2008 году на улице Олеко Дундича. 

Дмитриева просит отменить действие постановления, по которому произойдет реорганизация, и предусмотреть новое строительство.

Фото: Piter.tv

Теги: медицина, тубдиспансер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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