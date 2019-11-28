В Петербурге намерены довести долю трудоустройства инвалидов до 70%

На данный момент этот показатель составляет 50%.

В Петербурге намерены улучшить ситуацию с трудоустройством инвалидов, сообщил на рабочем совещании в Смольном глава комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

На данный момент в Петербурге живут более 581 тысячи инвалидов, порядка 90 тысяч из которых в трудоспособном возрасте, а половина из них – молодые люди. Чернейко отметил, что трудоустройство инвалидов идет непросто, поскольку работодатели мало заинтересованы в этом. В Петербурге, по сравнению с другими городами России, инвалидов принимают на работу охотнее – вакансии не соответствуют базовому образованию людей, а до многих рабочих мест невозможно добраться.

К 2022 году, по словам Чернейко, процент трудоустроенных людей с ограниченными возможностями должен дойти до 70% в сравнении с сегодняшними 50%. Город обязывает работодателей создавать рабочие места через суд, а также уже нашел общий язык с некоторыми работодателями.

Ранее петербурженка отсудила у социального такси 200 тысяч рублей.

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