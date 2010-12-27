В Петербурге планируется открыть Генконсульство КНР

На совещании в Смольном рассмотрели соответствующие вопросы

Генконсульство КНР в Петербурге должно открыться на территории Петроградского района. В аппарате вице-губернатора города Игоря Албина сообщили, что в 2015 году правительства РФ и Китая заключили соглашение о взаимном предоставлении земельных участков для размещения Генконсульств в Шанхае и Санкт-Петербурге.

По информации правительства, "обе стороны работают над реализацией договоренностей".

Сегодня на совещании в Смольном рассмотрели вопросы выноса существующих коммуникаций и объектов с данной территории и её дальнейшего инженерного обеспечения. Комитет по энергентике и инженерному обеспечению должен до июня 2019 года софрмировать "дорожную карту" подготовки участка.