Усадьба находится в аварийном состоянии.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что в Петербурге пытаются спасти от разрушения знаменитую дачу Фаберже. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

По данным ведомства, усадьба находится в аварийном состоянии. Отмечается, что в соответствии с условиями охранного обязательства работы по реставрации должны завершить до 2022 года.

В комитете призвали ограничить доступ посторонних людей к усадьбе.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге создали Научно-производственный арктический кластер.

Фото: КГИОП