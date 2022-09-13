В Петербурге пытавшегося починить розетку подростка ударило током

Пострадавшего обнаружил его брат.

Во вторник, 30 июля, стало известно, что 29 июля на Васильевском острове в Петербурге 15-летний подросток получил удар током.

По информации Piter.TV, молодой человек пытался самостоятельно отремонтировать неисправную розетку. Он случайно прикоснулся к оголённому проводу и потерял сознание.

Пострадавшего обнаружил его брат. В больнице у юноши диагностировали ожог руки. Его состояние врачи оценивают как среднетяжёлое.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Новаторов младенец выпал из переноски и попал в реанимацию.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)