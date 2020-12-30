Неизвестный пытался обокрасть музей-квартиру Бродского

В ночь на 18 марта неизвестный пытался обокрасть музей-квартиру Иосифа Бродского, расположенную в доме №24 по Литейному проспекту. Как рассказала "Фонтанка", злоумышленник в темной одежде, капюшоне и перчатках сначала осмотрел двери квартиры, затем заклеил глазок камеры видеонаблюдения.
"Невским новостям" в полиции уточнили, что проникнуть в помещение неизвестному все же не удалось, поэтому никакие ценности не пропали. Попытка проникновения в квартиру может быть связана с коммунальными войнами: правоохранители рассказали, что у владельца музея ведется тяжба с жильцами. Жильцы против постоянного потока людей, приходящих в музей.
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Фото: Piter.TV
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