Неизвестный пытался обокрасть музей-квартиру Бродского

Проникнуть в помещение злоумышленнику не удалось.

В ночь на 18 марта неизвестный пытался обокрасть музей-квартиру Иосифа Бродского, расположенную в доме №24 по Литейному проспекту. Как рассказала "Фонтанка", злоумышленник в темной одежде, капюшоне и перчатках сначала осмотрел двери квартиры, затем заклеил глазок камеры видеонаблюдения.

"Невским новостям" в полиции уточнили, что проникнуть в помещение неизвестному все же не удалось, поэтому никакие ценности не пропали. Попытка проникновения в квартиру может быть связана с коммунальными войнами: правоохранители рассказали, что у владельца музея ведется тяжба с жильцами. Жильцы против постоянного потока людей, приходящих в музей.

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Фото: Piter.TV