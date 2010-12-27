Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Мужчина пытался продать 175 тысяч литров дизельного топлива за 5 миллионов рублей
Сегодня, 10:59
0
nastya960
428

Мужчина пытался продать 175 тысяч литров дизельного топлива за 5 миллионов рублей

0
 
 

Сотрудникам полиции удалось полностью изобличить злоумышленника благодаря поступлению оперативной информации.

В Петерубурге задержали мужчину, который пытался легализовать 175 тысяч литров дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Следователь ГСУ ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в понедельник, 3 сентября, возбудил уголовное дело по статье часть 2 статьи 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Пресс-служба регионального МВД

По подозрению задержан 39-летний мужчина. По версии следствия, он с четырьмя сообщниками хотел легализовать 175 тысяч литров дизельного топлива почти за 5 миллионов рублей. Сотрудникам полиции удалось полностью изобличить злоумышленника благодаря поступлению оперативной информации. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проверяют, нет ли за подозреваемыми иной незаконной деятельности. 

Ранее на Гражданском задержаны преступники, прокатившие охранника АЗС на капоте авто.

Фото: pixabay.com

 

Все новости района
Теги: дизель , продать , топливо
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5