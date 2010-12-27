На Гражданском задержаны преступники, прокатившие охранника АЗС на капоте авто

Росгвардия нашла преступников, решивших не платить за бензин.

В Калининском районе Петербурга представители Росгвардии задержали преступников, которые пытались скрыться на автомобиле, не заплатив за загруженное топливо. Злоумышленники так торопились покинуть место инцидента, что прихватили с собой на капоте охранника местной АЗС. около 20 метров сотрудник, решивший остановить грабителей, проехался на "Форде Мондео" сверху, после чего упал на асфальт. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Росгвардии по региону.

Мошенников удалось поймать по горячим следам. В погоню бросился патруль, который находился на маршруте. Специалисты получили тревожный сигнал по адресу Гражданский проспект, 93.

Немногим позже разыскиваемая иномарка была найдена около 15 дома по той же улице. Водитель и пассажир были доставлены в отделение полиции. В настоящее время проводится расследование обстоятельств случившегося. В отношении петербуржцев будет возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv