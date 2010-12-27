В Адмиралтейском районе магазин организовал съезд для инвалидов прямиком в водоотводную трубу

Прокуратура занялась решением проблем по социальной защите петербуржцев.

Прокуратура Петербурга выявила нарушения закона о социальной защите инвалидов. В одном из магазинов торговой сети "Пятерочка" специальный съезд для маломобильных групп был расположен прямо у водоотводной трубы, что делало проезд по нему невозможным. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Этот случай в практике организации был не единственным. Также инспекция обнаружила, что в одной из аптек города бренда "Озерки", не работает кнопка вызова персонала, предназначенная для колясочников. Вопросы вызвал и лестничный марш, который не был оборудован пандусом.

Все проблемы располагаются в Адмиралтейском районе. Точные адреса не приводятся. В адрес руководителей вынесены административные протоколы с требованием исправления ситуации.

Напомним, что СК возбудил уголовное дело после обрушения лесов у арки Главного штаба.

Фото:Piter.tv