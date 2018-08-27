СК возбудил уголовное дело после обрушения лесов у арки Главного штаба

В ситуации разберутся представители надзорного ведомства.

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело за падение строительных лесов, установленных у арки Главного штаба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В результате инцидента было травмировано несколько человек: двое мужчин и школьница. В настоящее время пострадавшие госпитализированы.

Представители СК отмечают, что заведено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности. Расследование происшествия продолжается.

Напомним, что несчастный случай произошел вечером 21 августа. Из-за штормового ветра с креплений сорвались строительные леса. Деревянная конструкция подмяла под себя петербуржцев и 37-летнего итальянца.

Фото и видео: Piter.tv