Девочка, пострадавшая от падения строительных лесов, пришла в сознание

В ближайшее время медики поймут, сможет ли она ходить.

Петербурженка, которая пострадала при обрушении части арки Главного штаба, пришла в сознание. Несовершеннолетняя девочка по имени Диана получила серьезную травму. Врачи диагностировали перелом позвоночника. Однако, шансы на то, что школьница все-таки сможет ходить, существуют.

По информации от родственников, ночью жертву несчастного случая прооперировали в институте имени Турнера. Ранее доктора были уверены в необратимости последствий для ребенка, но после заявили, что пациентка все же может рассчитывать на полное выздоровление. Это зависит от того, задет ли спинной мозг. Определить тяжесть ситуации можно будет только в течение нескольких недель.

Напомним, что инцидент произошел вечером 21 августа. В результате обрушения строительных конструкций пострадали трое, включая 15-летнюю Диану.

Фото и видео: Piter.tv