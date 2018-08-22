Леса с Генштаба переломали итальянцу кости лица

Вместе с итальянским туристом пострадали еще два человека.

Во время обрушения строительных лесов с западного крыла Главного штаба в Петербурге пострадал итальянский турист. Об этом сообщают городские СМИ.

37-летний турист оказался в зоне обрушенияю. Медики диагностировали у него перелом орбиты глаза, височную рану, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Вместе с ним пострадали еще два человека. 15-летняя девочка пришла в себя после операции. Третим пострадавшим стал 57-летний Петр Р. . Он отделался ушибами и ссадинами, сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что инцидент произошел вечером 21 августа.

Видео: Piter.TV