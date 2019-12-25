Пик второй волны коронавируса в Петербурге придется на декабрь

Эпидемиологическая ситуация в городе останется напряженной до конца года.

В Петербурге продолжает расти количество зараженных коронавирусом людей. Как рассказал глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург", пик заболеваемости ожидается к декабрю. При этом эпидемиологическая ситуация в городе останется напряженной до конца года.

"Не отпустит нас еще КОВИД к Новому году", - отметил Лисовец.

Глава Комздрава заявил, что вторая волна коронавируса не менее масштабна, чем первая. По прогнозам чиновника, через пару недель Петербург приблизится к цифрам весенней волны.

Дмитрий Лисовец считает, что рост числа заражений отчасти связан с тем, что в городе увеличились объемы тестирования на коронавирус. Это позволяет выявить бессимптомных носителей вируса и изолировать их.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заразились 66 263 жителей Петербурга. Побороть болезнь смогли 40 970 горожан. Жертвами КОВИД стали 4 024 человек.

Ранее мы писали, что Смольный вводит новые коронавирусные ограничения.

Фото: pixabay.com