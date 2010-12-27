В Купчино человека сбили на переходе с неработающим светофором

Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

На Белградской улице вечером в воскресенье автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет. Об этом сообщил очевидец в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По словам горожан, светофор у дома 34/1 неисправен: для прохожих движение по нему всегда запрещено. "Кнопка работает со стороны Белградской, а со стороны платформы проспекта Славы зависает; пока со стороны дома не нажмут кнопку, люди стоят", - рассказали жители в комментариях. Автор поста оставлял уже четыре заявки на ремонт кнопки пешеходного перехода по адресу, но изменений в работе светофора он не заметил.

Ранее мы передали, что в Петербурге бетономешалка впечатала кроссовер в стену дома.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / VK