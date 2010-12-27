В Петербурге бетономешалка впечатала кроссовер в стену дома

Пострадавших в происшествии нет.

В Петроградском районе Петербурга сегодня, 21 декабря, произошла авария с участием бетономешалки и легковушки, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел на съезде с Мало-Петровского моста. Там бетономешалка врезалась в кроссовер и впечатала его в стену дома.

Как видно на фотографиях с места происшествия, кроссовер сильно помят. К тому же, у автомобиля заблокированы двери.

В результате аварии пострадавших нет. Проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: на перекрестке в Купчино столкнувшиеся автомобили едва не сбили пешехода.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"