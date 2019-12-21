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На перекрестке в Купчино столкнувшиеся автомобили едва не сбили пешехода

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Одну из машин вынесло на пешеходную зону.

Во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Как видно на видео с места происшествия, на пересечении улиц Малой Балканской и Купчинской водитель минивэна пытался проскочить перекресток, когда в него влетел седан. 

На кадрах также видно пешехода, который шел по пешеходной зоне в момент аварии. Его чуть не сбил один из автомобилей. 

Ранее на Piter.TV: на Заневском проспекте двое неизвестных напали на таксиста.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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