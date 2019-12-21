На перекрестке в Купчино столкнувшиеся автомобили едва не сбили пешехода

Во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.
Как видно на видео с места происшествия, на пересечении улиц Малой Балканской и Купчинской водитель минивэна пытался проскочить перекресток, когда в него влетел седан.
На кадрах также видно пешехода, который шел по пешеходной зоне в момент аварии. Его чуть не сбил один из автомобилей.
Ранее на Piter.TV: на Заневском проспекте двое неизвестных напали на таксиста.
Видео: Piter.TV
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