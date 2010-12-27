На Заневском проспекте двое неизвестных напали на таксиста

Злоумышленники похитили у мужчины банковскую карту и два телефона.

В ночь на 21 декабря в Красносельском районе Петербурга неизвестные напали на водителя такси, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию обратился мужчина 1982 года рождения. Он рассказал, что 20 декабря около 22:40 у дома 11 корпус 2 по Заневскому проспекту к нему в автомобиль сели двое неизвестных людей. Сидевший на заднем сиденье мужчина накинул на шею таксисту веревку. Второй угрожал ножом и требовал отдать ценности.

В результате злоумышленники похитили банковскую карту и два сотовых телефона, вытащили из замка зажигания ключи, прокололи колеса и скрылись с места происшествия.

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pixabay