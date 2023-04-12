В Петербурге перевыполнили план по улучшению жилищных условий горожан

Около 70 тысяч петербургских семей получили новое жилье за первые полгода.

В Санкт-Петербурге с января по июнь 2025 года около 70 тыс. семей улучшили свои жилищные условия. Об этом сообщила пресс-служба Смольного передаёт данные.

По итогам 2024 года жильё получили более 183 тыс. семей, что превысило установленный Минстроем России плановый показатель в 161 тыс. на 13,5 %. В текущем году целевой ориентир выполнен наполовину.

За последние семь лет в городе расселили 24 аварийных дома. Сейчас новых квартир ожидают 95 семей, новоселье они отметят не позднее 2027 года.

На поддержку нуждающихся в 2025 году выделили 19,3 млрд руб. Эта сумма позволит обеспечить жильём ещё 8,5 тыс. семей.

Фото: pxhere.com