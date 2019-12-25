В Петербурге пациенты с коронавирусом перестали выздоравливать

В Северной столице положительный баланс между выздоровлениями и новыми случаями коронавируса наблюдался с 16 июня. А в июле город вернулся к тенденциям мая.

Статистика выздоровлений имеет свойство быть управляемой и отличаться от реальной эпидкартины. Такого мнения придерживается президент Федерации анестезиологов и реаниматологов России Константин Лебединский.

За последние десять дней в Петербурге диагноз "здоров" получили 1890 человек, следует из доклада оперштаба по коронавирусу. За период с 23 июня по 2 июля поправились 5427 человек. Пик излечения пришелся на 30 июня и 1 июля. В Северной столице положительный баланс между выздоровлениями и новыми случаями коронавируса наблюдался с 16 июня. А в июле город вернулся к тенденциям мая.

Кривая выздоровлений имеет острые пики, — отметил Константин Лебединский. — Но это просто дни выписок, чисто техническое явление. То есть главврач знает, что завтра ему привезут новых пациентов, поэтому выписывает потоком тех, кто здоров. Людей можно отпускать равномерно, но для больниц — это потеря оплаты по ОМС. Каждый койко-день — это деньги. Как считает профессор, статистика отпускать равномерно, но для больниц — это потеря оплаты по ОМС. Каждый койко-день — это деньги.

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Фото: Piter.TV