Петербургский патологоанатом: "Механизм смерти от коронавируса еще не разгадан

Также медик рассказал, что видно при вскрытии умерших от коронавируса.

Петербургский профессор Всеволод Цинзерлинг, руководитель Центра инфекционной патологии Городской больницы им. Боткина, заведующий НИО патоморфологии Центра Алмазова рассказал, что патологоанатомы до сих пор не разгадали механизм развития коронавирусной инфекции. Об этом сообщил "Доктор Питер".

Также медик рассказал, что видно при вскрытии умерших от коронавируса.

Морфологическая картина – это прежде всего поражения легких, но наблюдается и частое поражение органов и тканей за их пределами, в частности кишечника, головного мозга, надпочечников, почек, лимфатических узлов, миокарда и селезенки. Всеволод Цинзерлинг

Цинзерлинг рассказал, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от ковида, но при этом до сих пор врачи не понимают патогенез, то есть механизм развития инфекции.

Объяснить возникновение картины, которую патологоанатомы видят на вскрытии, мы можем очень и очень приблизительно. Всеволод Цинзерлинг

Также профессор пояснил, почему так запаздывает летальная статистика по коронавирусу. В Боткинской больнице удалось соблюдать стандарт исследования — при пятой, максимальной категории сложности вскрытий (COVID-19 относится к этой группе), один врач-патологоанатом не должен делать в день более одного вскрытия. Но в других больницах на одного патологоанатома приходилось до десяти вскрытий в день, что делает эту диагностику не очень достоверной.

При отсутствии макроскопических снимков и сравнительно небольшом числе кусочков, взятых для гистологического исследования, а также физической невозможности полностью их пересмотреть, привело к тому, что майские смерти продолжают анализироваться в июле. Всеволод Цинзерлинг

Впервые: Патологоанатомы Приморья показали легкие человека, умершего от коронавируса (18+).

Фото: Piter.TV