Впервые: Патологоанатомы Приморья показали легкие человека, умершего от коронавируса (+18)

Не рекомендуется смотреть детям и людям с неустойчивой психикой.

Медики Приморья впервые показали населению легкие человека, умершего от ковидной пневмонии.

На официальном портале правительства Приморского края начальник Приморского краевого патологоанатомического бюро, главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения Приморского края Максим Горелик наглядно продемонстрировал разницу между нормальным состоянием легких человека и тем, которое возникает к моменту смерти от пневмонии, вызванной коронавирусом.

При COVID-19 на компьютерной томографии диагностируются сильные поражения легочной ткани. Помимо этого, коронавирус вызывает в организме воспалительную реакцию, что грозит развитием серьезных осложнений. Максим Горелик

На видео Максим Горелик продемонстрировал сначала легкие человека, который скончался по другим причинам. В пояснении он рассказал, что здоровые легкие нежно розового цвета и воздушные по консистенции.

Затем он показал легкие человека, который умер от пневмонии вызванной коронавирусной инфекцией. Он объяснил, что розовых здоровых участков практически не осталось. Остальная часть легких поражена пневмонией. Легкие багряного красного цвета с кровоподтеками и плотные по консистенции.

На пораженных легких есть всего несколько "воздушных" участков, а вся остальная ткань тотально поглощена пневмонией. Такие легкие абсолютно безвоздушные, "резиновой" консистенции, плотные, переполненные кровью. Пациент погибает достаточно мучительно, потому что газообмен отсутствует практически полностью, легкие поражены процентов на 80-90. Максим Горелик

Горелик отметил, что такое состояние развивается порой очень стремительно и с подобным поражением легких у больного практически нет шансов.

Правительство края бьет тревогу, так как ситуация с коронавирусом остается серьезной, а люди перестали остерегаться и защищать себя.

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Фото: Портал правительства Приморского края