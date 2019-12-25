В Петербурге перестали скупать гречу и туалетную бумагу

За последние пару дней спрос уменьшился примерно на четверть.

В субботу, 21 марта, стало известно, что ритейлеры Северной столицы начали фиксировать снижение спроса на крупы, консервы и туалетную бумагу. Об этом рассказали в пресс-службе "X5 Retail Group".

В компании, которая является владельцем таких магазинов как "Перекресток", "Карусель" и "Пятерочка", отметили, что за последние два дня спрос, в сравнении с началом недели, упал примерно на четверть. Однако он все равно остается более высоким чем обычно.

Несмотря на эти показатели, в магазины продолжают поставлять товары первой необходимости в усиленном режиме. Из-за сложившейся ситуации объем продаж этих товаров вырос в 2-4 раза.

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