В понедельник, 18 ноября, стало известно о том, что Беглов перераспределит субсидии петербургским перевозчикам. Изменения следуют из пояснительной записки градоначальника.
Губернатор Петербурга намерен сократить на 229 млн рублей субсидию "Пассажиравтотрансу". Известно, что деньги перераспределят в "Горэлектротранс".
Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга уже рассмотрел соответствующую поправку.
Ранее мы сообщали о том, что Смольный выделил 725 млн на строительство развязки на "Экспофорум".
Фото:Piter.TV
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