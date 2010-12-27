Градоначальник уменьшит субсидию на 228 млн рублей.

В понедельник, 18 ноября, стало известно о том, что Беглов перераспределит субсидии петербургским перевозчикам. Изменения следуют из пояснительной записки градоначальника.

Губернатор Петербурга намерен сократить на 229 млн рублей субсидию "Пассажиравтотрансу". Известно, что деньги перераспределят в "Горэлектротранс".

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга уже рассмотрел соответствующую поправку.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный выделил 725 млн на строительство развязки на "Экспофорум".

Фото:Piter.TV