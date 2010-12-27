Смольный выделил 725 млн на строительство развязки на "Экспофорум"

Прежде эту развязку уже собирались и даже начинали строить, однако проект был заморожен.

В понедельник, 18 ноября, стало известно о том, что в Петербурге продолжится строительство развязку КАД у реки Пулковки. Об этом заявил заместитель губернатора Евгений Елин на заседании бюджетно-финансового комитета ЗС.

На строительство развязки Смольный выделил 725 млн рублей.

"Развязка поможет не перекрывать дорогу на Пушкин", —заявил Елин.

Напомним, что на первом этапе рабочие обнаружили на этом участке человеческие захоронения времен Великой Отечественной войны. В итоге проект заморозили. Деньги, которые закладывали на этот проект направили на текущий ремонт дорог.

В этом году Смольный намерен инвестировать этот проект с денег, которые раньше планировалось потратить на приобретение объектов недвижимости.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга в 2020 году намерены увеличить субсидии на благоустройство.

Фото:Александр Беглов / "ВКонтакте"