В Петербурге хотят перераспределять деньги ОМС

Их хотят перераспределить на амбулаторную помощь и помощь на дому.

ЗакС Петербурга 1 апреля принял в первом чтении законопроект о перераспределении средств ОМС с плановых госпитализаций на амбулаторную помощь и помощь на дому. Документ на рассмотрение внесла фракция "Единая Россия".

В условиях карантинных мер полагаем оправданным перераспределить средства, – говорится в пояснительной записке

В свою очередь проект раскритиковал депутат Александр Егоров, который является врачом-онкологом. Он отметил, что госпитализация в онкоцентры не осуществляется по экстренным показаниям, а только в плановом порядке. А перераспределение средств может поставить под угрозу жизни онкобольных.

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Фото: Piter.TV