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Спикер Макаров уверен, что полёт петербургского митрополита с иконой поможет в борьбе с коронавирусом
Сегодня, 14:50
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nastya960

Спикер Макаров уверен, что полёт петербургского митрополита с иконой поможет в борьбе с коронавирусом

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"Потому что наша Россия — это великая миродержавная сила".

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров выразил уверенность, что облет митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия с иконой Казанской Божией Матери на вертолете поможет в борьбе с COVID-19. Заявление было сделано 1 апреля на заседании парламента.  

Макарон уточнил, что в Мариинском дворце церковные службы проходят каждый день. Что касается облета на вертолете Варсонофия, то спикер заявил следующее:

Я, безусловно, уверен, что это поможет, потому что наша Россия — это великая миродержавная сила. А Петербург, город святого апостола Петра, великий православный город планеты Земля", —

– подытожил Макаров

Накануне Piter.TV писал,что петербургский митрополит пролетел над Петербургом с иконой.

Фото: Андрей Петров / mitropolia.spb.ru

Теги: коронавирус, макаров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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