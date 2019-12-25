Спикер Макаров уверен, что полёт петербургского митрополита с иконой поможет в борьбе с коронавирусом

"Потому что наша Россия — это великая миродержавная сила".

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров выразил уверенность, что облет митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия с иконой Казанской Божией Матери на вертолете поможет в борьбе с COVID-19. Заявление было сделано 1 апреля на заседании парламента.

Макарон уточнил, что в Мариинском дворце церковные службы проходят каждый день. Что касается облета на вертолете Варсонофия, то спикер заявил следующее:

Я, безусловно, уверен, что это поможет, потому что наша Россия — это великая миродержавная сила. А Петербург, город святого апостола Петра, великий православный город планеты Земля", — – подытожил Макаров

Накануне Piter.TV писал,что петербургский митрополит пролетел над Петербургом с иконой.

Фото: Андрей Петров / mitropolia.spb.ru