Петербургский митрополит пролетел над Петербургом с иконой

Санкт-Петербургский и Ладожский митрополит Варсонофий совершил молитвенный облет Петербурга с Казанской иконой Божией Матери. Об этом 31 марта рассказала пресс-служба петербургской митрополии РПЦ.
Перед этим Варсонофий отслужил молебен перед святыней в Казанском кафедральном соборе, затем икона была доставлена на вертолет.
На борту также находились правящий архиерей и священнослужители. Иерарх молился об избавлении петербуржцев от эпидемии.
Митрополит Варсонофий отметил, что в дни карантина у нас есть возможность поразмышлять над своей жизнью и сделать правильные выводы. Он уверен, что вирус является сигналом к тому, что "мы неправильно живем".
Ранее Piter.TV опубликовал видео с пустыми улицами Петербурга с высоты.
Фото: Андрей Петров / mitropolia.spb.ru
Обсуждение ( 0 )
Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая, это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://spodom.2sms.ru
Велием благодарением Владыке
за молитвы нас грешных.
Татиана , град Петра