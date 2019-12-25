Петербургский митрополит пролетел над Петербургом с иконой

Служитель церкви произнес молитву об избавлении петербуржцев от эпидемии.

Санкт-Петербургский и Ладожский митрополит Варсонофий совершил молитвенный облет Петербурга с Казанской иконой Божией Матери. Об этом 31 марта рассказала пресс-служба петербургской митрополии РПЦ.

Перед этим Варсонофий отслужил молебен перед святыней в Казанском кафедральном соборе, затем икона была доставлена на вертолет.

На борту также находились правящий архиерей и священнослужители. Иерарх молился об избавлении петербуржцев от эпидемии.

Митрополит Варсонофий отметил, что в дни карантина у нас есть возможность поразмышлять над своей жизнью и сделать правильные выводы. Он уверен, что вирус является сигналом к тому, что "мы неправильно живем".

Ранее Piter.TV опубликовал видео с пустыми улицами Петербурга с высоты.

Фото: Андрей Петров / mitropolia.spb.ru