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Петербургский митрополит пролетел над Петербургом с иконой
Сегодня, 22:06
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Петербургский митрополит пролетел над Петербургом с иконой

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Служитель церкви произнес молитву об избавлении петербуржцев от эпидемии.

Санкт-Петербургский и Ладожский митрополит Варсонофий совершил молитвенный облет Петербурга с Казанской иконой Божией Матери. Об этом 31 марта рассказала пресс-служба петербургской митрополии РПЦ.

Перед этим Варсонофий отслужил молебен перед святыней в Казанском кафедральном соборе, затем икона была доставлена на вертолет. 

На борту также находились правящий архиерей и священнослужители. Иерарх молился об избавлении петербуржцев от эпидемии.

Митрополит Варсонофий отметил, что в дни карантина у нас есть возможность поразмышлять над своей жизнью и сделать правильные выводы. Он уверен, что вирус является сигналом к тому, что "мы неправильно живем". 

Ранее Piter.TV опубликовал видео с пустыми улицами Петербурга с высоты. 

Фото: Андрей Петров / mitropolia.spb.ru

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Матвеева Гузеля
Сегодня 22:28

Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая, это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://spodom.2sms.ru

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Аноним
Сегодня 22:26

Велием благодарением Владыке 

за молитвы нас грешных.

Татиана , град Петра 

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