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В Петербурге опустели улицы. Взгляд Piter.TV

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Так Северная столица выглядела 31 марта.

В распоряжение Piter.TV поступили кадры с главным туристических мест Петербурга. Улица практически опустели.

На видео попали территория около Петропавловской крепости, Марсово поле, Дворцовая площадь, Большая Конюшенная улица, а также Невский проспект у Казанского собора. Обычно эти места являются наиболее оживленными. 

По информации Оперштаба по борьбе с коронавирусом в Петербурге, значительно снизился трафик на дорогах по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Машин на дорогах стало на 75-85% меньше.

Напомним, до 5 апреля в Северной столице ввели режим самоизоляции для всех. Для жителей до 65 он носит рекомендательный характер, а старше 65 лет — обязательный. 

Видео: Piter.TV 

Теги: коронавирус, пустые улицы, самоизоляция, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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