В Петербурге перенесли запуск центра развития БПЛА в ОЭЗ

Планируется, что вначале будет открыт НПЦ в городском технопарке, а к 2026 году его расширят, задействовав площадку "Шушары".

Запуск научно-производственного центра (НПЦ) по производству беспилотных летательных аппаратов в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" перенесен на 2026 год, пишет "Деловой Петербург". Об этом заявил вице-губернатор города Владимир Княгинин.

Планируется, что вначале будет открыт НПЦ в городском технопарке, а к 2026 году его расширят, задействовав площадку "Шушары". На первом этапе будет создан региональный центр, ориентированный на малые компании. По словам вице-губернатора, в городе есть крупные производители и несколько десятков малых компаний, а также есть потребность в размещении новых стартапов.

Проект создания НПЦ в городской ОЭЗ планируется реализовать совместно с федеральными властями, которые распределяют бюджетные средства для закупки оборудования.

Ранее мы сообщили о том, что китайским инвесторам намерены предложить проект в ОЭЗ "Санкт-Петербург".

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)